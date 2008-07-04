Вёрстка макета под DLE

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки210 просмотров

Есть макет PSD

Нужно сверстать шаблон под CMS DLE

Дивно-табличная вёрстка

Обязательно - кросбраузерность, валидность кода

Оплата по факту.

В аттаче скрины макета

DLE
17 лет назад
Veanissepil
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

inspector
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

inspector
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доделать/закончить верстку

    Нужно доделать верстку сайта готовую примерно на 70-80% В связи с обстоятельствами, тот кто ее начинал делать не может закончить работу. Нужно доверстать 2-3 страницы и подчистить немного. Готовая верстка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка для Drupal

    $25

    Требуется сверстать макет для Drupal, 3 колонки, желательно чтобы админка тоже была расрашена под тему. Лучше дивами, но главное чтобы во всех браузерах отображалось нормально.

    Drupal
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка

    Сверстать макет под друпал, дивами, предложения сюда или в ЛС, примерная цена обязательно

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка макета

    Необходимо сверстать шаблон (HTML страницу) из PSD файла. Сделать надо быстро и качественно, дивно-табличная верстка. Макет не сложжный, пример, максимально приближенный к реальности, в атаче. Стили выносятся во внейшний файл (css). ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Пофиксить баг

    $3

    Имеем сайт king-servers dot com когда жмем "заказать" появляется окно и изчезает буквально через секунду, так у нас в опере, возможно не но всех, но такое происходит 346905544 для связи

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка div+css

    Сверстать простые 2-3 страницы под Нано-cms строго в div+css, без таблиц! Подробности по ICQ. По успешному завершению положительный озыв гарантирован.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад