Нужно доделать верстку сайта готовую примерно на 70-80% В связи с обстоятельствами, тот кто ее начинал делать не может закончить работу. Нужно доверстать 2-3 страницы и подчистить немного. Готовая верстка ...
Вёрстка макета под DLE
Есть макет PSD
Нужно сверстать шаблон под CMS DLE
Дивно-табличная вёрстка
Обязательно - кросбраузерность, валидность кода
Оплата по факту.
В аттаче скрины макета
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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