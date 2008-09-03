Имеется сайт infostore.org. Задача: Создать запрос http(1.0/1.1 ваш выбор) (полный). В запросе должны содержаться данные постинга, а также картинка. И естественно чтобы это сработало именно на этом сайте. Что можно использовать: Никаких snoopy и прочего. Только сокеты, либо curl(желательно). Не ...
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Серьёзные деньги = серьёзный код!
Проекты с бюджетом менее 300$ мимо.
----------------------------------------------------
FAQ
==========================
1.Предоплата 100%
2.Ясно и четко объясняем что хотим.
3.Определяемся что конкретно нужно!
4.Не прыгаем туда,сюда.
5.Разработка после согласования.
6.За какие либо дополнения, повышение
конечной суммы.
7.Если молчим, не интересуемся проектом,
разработка сразу прекращается!
8.Выходные дни:Сб,Вс.
----------------------------------------------------
Претензии с прошедшим сроком давности
не принимаются!=)
Действие аккаунта приостановлено!
- $5Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад