Имеется сайт infostore.org. Задача: Создать запрос http(1.0/1.1 ваш выбор) (полный). В запросе должны содержаться данные постинга, а также картинка. И естественно чтобы это сработало именно на этом сайте. Что можно использовать: Никаких snoopy и прочего. Только сокеты, либо curl(желательно). Не ...