pissed

Andrew Strekalovskij pissed

 
NaN летРоссия/Иркутск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

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[email protected]

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Серьёзные деньги = серьёзный код!

Проекты с бюджетом менее 300$ мимо.

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FAQ

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1.Предоплата 100%

2.Ясно и четко объясняем что хотим.

3.Определяемся что конкретно нужно!

4.Не прыгаем туда,сюда.

5.Разработка после согласования.

6.За какие либо дополнения, повышение

конечной суммы.

7.Если молчим, не интересуемся проектом,

разработка сразу прекращается!

8.Выходные дни:Сб,Вс.

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Претензии с прошедшим сроком давности

не принимаются!=)

  • Http Запрос.

    $5

    Имеется сайт infostore.org. Задача: Создать запрос http(1.0/1.1 ваш выбор) (полный). В запросе должны содержаться данные постинга, а также картинка. И естественно чтобы это сработало именно на этом сайте. Что можно использовать: Никаких snoopy и прочего. Только сокеты, либо curl(желательно). Не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад