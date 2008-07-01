Вордпресс натянуть

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок222 просмотра

Вордпресс натянуть надо с psd

WordPress
17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доделать/закончить верстку

    Нужно доделать верстку сайта готовую примерно на 70-80% В связи с обстоятельствами, тот кто ее начинал делать не может закончить работу. Нужно доверстать 2-3 страницы и подчистить немного. Готовая верстка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Вёрстка макета под DLE

    $20

    Есть макет PSD Нужно сверстать шаблон под CMS DLE Дивно-табличная вёрстка Обязательно - кросбраузерность, валидность кода Оплата по факту. В аттаче скрины макета

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка для Drupal

    $25

    Требуется сверстать макет для Drupal, 3 колонки, желательно чтобы админка тоже была расрашена под тему. Лучше дивами, но главное чтобы во всех браузерах отображалось нормально.

    Drupal
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка

    Сверстать макет под друпал, дивами, предложения сюда или в ЛС, примерная цена обязательно

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка макета

    Необходимо сверстать шаблон (HTML страницу) из PSD файла. Сделать надо быстро и качественно, дивно-табличная верстка. Макет не сложжный, пример, максимально приближенный к реальности, в атаче. Стили выносятся во внейшний файл (css). ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Пофиксить баг

    $3

    Имеем сайт king-servers dot com когда жмем "заказать" появляется окно и изчезает буквально через секунду, так у нас в опере, возможно не но всех, но такое происходит 346905544 для связи

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад