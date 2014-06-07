Верстка одной страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки178 просмотров

Требуется верстка одной страницы сайта.

резиновая кросcбраузерная верстка макета.

Макет в формате psd

срок - 1-2 дня

17 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

1htStudio
Вячеслав 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
42 отзыва(-5)
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставил задачу. Оплатил без задержек

Заявки фрилансеров

1htStudio
Вячеслав 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
42 отзыва(-5)
17 лет назад