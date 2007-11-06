Дизайн сайта рекламного агентства

Необходимо сделать дизайн сайта. 1 Общий шаблон + примерно 10 вариантов контента (наполнение). Оплату производим при получении 50% и 100% выполненной работы. С Вас: Портфолио, e-mail, ICQ для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать и сверстать дизайн для сайта рекламного агентства.
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Название:
Рекламное агентство «Сказка»
Цель создания сайта:
Создание более привлекательного имиджа РА, привлечение новых клиентов. Дополнительно: сайт создаётся и развивается с целью информационного продвижения национальной идеи Родовых Поместий.
Целевая аудитория:
Руководители организаций, а также работники, занимающиеся в фирмах связями с общественностью, СМИ, рекламой и т.д. Фирмы желающие сделать свою работу эффектней и эффективней.
Доменное имя:
Тип дизайна:
Дизайн должен быть нетипичным.
Красивый, позитивный, не агрессивный. Он должен настраивать на добрый лад и создавать ощущение, что всё будет хорошо, но не в смысле – «можно лечь на диван и расслабиться». Он должен вызывать желание активно действовать и чувство, что результаты у действий будут хорошие и радостные. Посещение сайта должно давать заряд бодрости и оптимизма.
Кроме того, дизайн должен быть сделан так, чтобы сайт не был «тяжёлым» от большого количества графики (и в смысле визуального восприятия, и в смысле долгой загрузки). Картинки должны быть оптимизированы по соотношению «вес/качество». Также, сайт должен быть красив в случае использования браузера с отключенными изображениями.
Тип сайта:
Визитка
Язык:
Русский
Разделы:
О нас – краткая информация об организации, немного истории, концепция
Новости – новости предприятия, новое в смежных областях и т.д.
Услуги – перечень услуг, предоставляемых предприятием, с описанием
Портфолио – примеры выполненных ранее работ
Цены – ориентировочная стоимость оказываемых услуг
Вопрос-ответ – часто задаваемые вопросы и ответы на них
Контакты – адреса и телефоны организации
Вёрстка:
Сайт должен быть по ширине страницы (без полей), и при изменении разрешения монитора должен сохранять корректный вид. Шапка не должна быть сделана в виде единого монолитного блока, её элементы должны иметь возможность «двигаться», в зависимости от размера экрана.
Вёрстку необходимо провести таким образом, чтобы сайт в разных браузерах выглядел одинаково или, по крайней мере, очень похоже.
Примеры нравящихся сайтов:
http://weblancer.net/users/maxbeat/portfolio/188126.html#item
http://weblancer.net/users/exelstudio/portfolio/172209.html#item
http://weblancer.net/users/perfection/portfolio/171204.html#item
http://weblancer.net/users/exelstudio/portfolio/179963.html#item
http://weblancer.net/users/InfoRegion/portfolio/180386.html#item
http://weblancer.net/users/Inno4ka/portfolio/79367.html#item
http://weblancer.net/users/78web/portfolio/188166.html#item
Оплата:
Без предоплаты.
Можно через систему безопасных сделок (сбс)
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Если у вас есть подобные готовые, уже реализованные дизайны - присылайте ссылки
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