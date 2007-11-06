Дизайн сайта рекламного агентства

Требуется нарисовать и сверстать дизайн для сайта рекламного агентства.

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Название:

Рекламное агентство «Сказка»

Цель создания сайта:

Создание более привлекательного имиджа РА, привлечение новых клиентов. Дополнительно: сайт создаётся и развивается с целью информационного продвижения национальной идеи Родовых Поместий.

Целевая аудитория:

Руководители организаций, а также работники, занимающиеся в фирмах связями с общественностью, СМИ, рекламой и т.д. Фирмы желающие сделать свою работу эффектней и эффективней.

Доменное имя:

http://skazka.in

Тип дизайна:

Дизайн должен быть нетипичным.

Красивый, позитивный, не агрессивный. Он должен настраивать на добрый лад и создавать ощущение, что всё будет хорошо, но не в смысле – «можно лечь на диван и расслабиться». Он должен вызывать желание активно действовать и чувство, что результаты у действий будут хорошие и радостные. Посещение сайта должно давать заряд бодрости и оптимизма.

Кроме того, дизайн должен быть сделан так, чтобы сайт не был «тяжёлым» от большого количества графики (и в смысле визуального восприятия, и в смысле долгой загрузки). Картинки должны быть оптимизированы по соотношению «вес/качество». Также, сайт должен быть красив в случае использования браузера с отключенными изображениями.

Тип сайта:

Визитка

Язык:

Русский

Разделы:

О нас – краткая информация об организации, немного истории, концепция

Новости – новости предприятия, новое в смежных областях и т.д.

Услуги – перечень услуг, предоставляемых предприятием, с описанием

Портфолио – примеры выполненных ранее работ

Цены – ориентировочная стоимость оказываемых услуг

Вопрос-ответ – часто задаваемые вопросы и ответы на них

Контакты – адреса и телефоны организации

Вёрстка:

Сайт должен быть по ширине страницы (без полей), и при изменении разрешения монитора должен сохранять корректный вид. Шапка не должна быть сделана в виде единого монолитного блока, её элементы должны иметь возможность «двигаться», в зависимости от размера экрана.

Вёрстку необходимо провести таким образом, чтобы сайт в разных браузерах выглядел одинаково или, по крайней мере, очень похоже.

Примеры нравящихся сайтов:

http://weblancer.net/users/maxbeat/portfolio/188126.html#item

http://weblancer.net/users/exelstudio/portfolio/172209.html#item

http://weblancer.net/users/perfection/portfolio/171204.html#item

http://weblancer.net/users/exelstudio/portfolio/179963.html#item

http://weblancer.net/users/InfoRegion/portfolio/180386.html#item

http://weblancer.net/users/Inno4ka/portfolio/79367.html#item

http://weblancer.net/users/78web/portfolio/188166.html#item

Оплата:

Без предоплаты.

Можно через систему безопасных сделок (сбс)

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Если у вас есть подобные готовые, уже реализованные дизайны - присылайте ссылки