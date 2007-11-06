Дизайн сайта + Лого проекта fordj

Необходимо сделать дизайн сайта. 1 Общий шаблон + примерно 10 вариантов контента (наполнение). Оплату производим при получении 50% и 100% выполненной работы. С Вас: Портфолио, e-mail, ICQ для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать логотип и дизайн сайта www.fordj.ru
более подробно можно посмотреть на самом сайте что да как...
Сайт предназначен для музыкантов, ди-джеев и всех тех
кто связан со световым, звуковым, видео и др. оборудованием.
Проект создан для удобства поиска объявлений о продаже,
покупке, аренде, обмене б/у оборудования.
Нужно соблюдать тематику при создании не только лого, но дизайна...
Незабывая о том что интегрировать его нужно будет в платформу ucoz.ru
Дизайн лого и сайта должен быть ярким, но не навязчивым, простым в исполнении
и понятным для пользователей и чтобы пользователь пришедший впервые не ушел сразу)) при
виде ОГРОМНЫХ не понятных КАРАКУЛЕЙ)))) пользователь должен хотеть приходить
снова и снова, не только для поиска или размещения объявления, но и прочитать новости, статьи
посетить форум...
От вас требуется портфолио с уже выполненными работами по созданию сайтов, не просто
дизайн, а функционирующих (т.е. действующих проектов), без портфолио предложения удаляются...
Так же не нужно активировать предложения и писать "Сделаем пишите в личку!" или
если объявление будет превышать первоначальную стоимость проекта такие объявления
будут удаляться немедленно.
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|| Работа без пред оплаты. ||
|| Цена проекта фиксирована. ||
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Если макет понравился я оплачиваю
50% и жду готового результата.
Подробнее пишите приватное сообщение.
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