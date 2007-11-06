Дизайн сайта + Лого проекта fordj

Нужно придумать логотип и дизайн сайта www.fordj.ru

более подробно можно посмотреть на самом сайте что да как...

Сайт предназначен для музыкантов, ди-джеев и всех тех

кто связан со световым, звуковым, видео и др. оборудованием.

Проект создан для удобства поиска объявлений о продаже,

покупке, аренде, обмене б/у оборудования.

Нужно соблюдать тематику при создании не только лого, но дизайна...

Незабывая о том что интегрировать его нужно будет в платформу ucoz.ru

Дизайн лого и сайта должен быть ярким, но не навязчивым, простым в исполнении

и понятным для пользователей и чтобы пользователь пришедший впервые не ушел сразу)) при

виде ОГРОМНЫХ не понятных КАРАКУЛЕЙ)))) пользователь должен хотеть приходить

снова и снова, не только для поиска или размещения объявления, но и прочитать новости, статьи

посетить форум...

От вас требуется портфолио с уже выполненными работами по созданию сайтов, не просто

дизайн, а функционирующих (т.е. действующих проектов), без портфолио предложения удаляются...

Так же не нужно активировать предложения и писать "Сделаем пишите в личку!" или

если объявление будет превышать первоначальную стоимость проекта такие объявления

будут удаляться немедленно.

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|| Работа без пред оплаты. ||

|| Цена проекта фиксирована. ||

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Если макет понравился я оплачиваю

50% и жду готового результата.

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