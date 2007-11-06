Редизайн сайта горячей линии РЖД

Требуется переработать сайт http://rzd-hotline.ru/. Соответственно нажно придумать макет, сверстать его и переложить на Joomla ( если вы предложите другую CMS, сильно не имеет значения) текстом скорее всего заниматься не потребуется. Требуются знания в области Юзабилити. Проживание в Москве очень желательно. Поскольку придется встречаться с начальством РЖД для обсуждения идей.

Платят 15000, возможно 20000 если что-нить поинтереснее придумаете.

Работа срочная. Нужно где-то к концу этой недели уже предложить свой вариант шаблона.

Ниже прилагаю вариант который рисовал лично я.Он им в принципе понравился. Его нужно доработать. Естественно исходник отправлю.

Работа перспективная, уж поверьте =)