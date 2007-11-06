Дизайн + верстка макета

$50
Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки277 просмотров
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Требуется разработать дизайн и сверстать шаблон для сайта по продаже одного единственного товара - DVD-диска ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК (БАЗА ДАННЫХ) "АВТОНАВИГАТОР".

Коротко о справочнике, чтобы понять о чем идет речь:

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Справочник предназначен людям, собирающимся впервые приобрести автомобиль иностранного производства, либо обменять уже имеющийся. Кроме того, справочник также будет прекрасным подарком всем, кто неравнодушен к автомобильной технике.

Содержит техническое описание и фотографии свыше 5000 модификаций автомобилей, выпускавшихся с 90-х годов прошлого века по настоящее время, а самое главное - более 10000 рассказов владельцев подобных иномарок о своем опыте эксплуатации автомобиля в суровых российских условиях.

Данный справочник позволит грамотно выбрать модель автомобиля с учетом предъявляемых к ней требований, раскроет все нюансы эксплуатации, позволив избежать печального опыта неудачливых владельцев иномарок.

Справочник поставляется на 1 DVD-диске. Предназначен для просмотра на персональном компьютере. Не предназначен для просмотра на DVD-плеере!

Марки автомобилей, представленных на диске:

ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ

Audi, BMW,Citroen,Fiat, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, SAAB, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo

АМЕРИКАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ

Cadillac,Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Hummer, Jeep, Lincoln, Pontiac, Saturn

АВТОМОБИЛИ КОРЕИ И КИТАЯ

Daewoo, Great Wall, Hyundai, KIA, Ssang Yong

на диске присутствует информация о компании-производителе, контактная информация, история фирмы-производителя, история возникновения и развития моделей авто.

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Сайт будет состоять из следующих страниц, для каждой из необходимо разработать дизайн:

а) главная страница (короткие блоки с описанием страниц b, c, d, f)

b) подробное описание электронного справочника

c) скриншоты электронного справочника

d) отзывы покупателей об справочнике с формой добавления отзывов (отзывы должны добавляться после проверки их модератором)

e) FAQ (модерируемый)

f) новости

g) контакты (с формой отправки сообщения администрации)

Дизайн должен быть привлекательный, заставляющий более внимательно присмотреться к сайту человеку, впервые зашедшему на сайт.

Примеры удачного дизайна, на мой взгляд - www.4site.ru, stratek.ru, www.dom-i-k.ru. Образец дизайна оболочки спрвочника находится в прикрепленном файле.

16 лет назад
tehnostil
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dzmitry
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-3)
16 лет назад
$50
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