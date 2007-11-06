Дизайн + верстка макета

Необходимо сделать дизайн сайта. 1 Общий шаблон + примерно 10 вариантов контента (наполнение). Оплату производим при получении 50% и 100% выполненной работы. С Вас: Портфолио, e-mail, ICQ для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн и сверстать шаблон для сайта по продаже одного единственного товара - DVD-диска ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК (БАЗА ДАННЫХ) "АВТОНАВИГАТОР".
Коротко о справочнике, чтобы понять о чем идет речь:
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Справочник предназначен людям, собирающимся впервые приобрести автомобиль иностранного производства, либо обменять уже имеющийся. Кроме того, справочник также будет прекрасным подарком всем, кто неравнодушен к автомобильной технике.
Содержит техническое описание и фотографии свыше 5000 модификаций автомобилей, выпускавшихся с 90-х годов прошлого века по настоящее время, а самое главное - более 10000 рассказов владельцев подобных иномарок о своем опыте эксплуатации автомобиля в суровых российских условиях.
Данный справочник позволит грамотно выбрать модель автомобиля с учетом предъявляемых к ней требований, раскроет все нюансы эксплуатации, позволив избежать печального опыта неудачливых владельцев иномарок.
Справочник поставляется на 1 DVD-диске. Предназначен для просмотра на персональном компьютере. Не предназначен для просмотра на DVD-плеере!
Марки автомобилей, представленных на диске:
ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Audi, BMW,Citroen,Fiat, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, SAAB, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo
АМЕРИКАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Cadillac,Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Hummer, Jeep, Lincoln, Pontiac, Saturn
АВТОМОБИЛИ КОРЕИ И КИТАЯ
Daewoo, Great Wall, Hyundai, KIA, Ssang Yong
на диске присутствует информация о компании-производителе, контактная информация, история фирмы-производителя, история возникновения и развития моделей авто.
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Сайт будет состоять из следующих страниц, для каждой из необходимо разработать дизайн:
а) главная страница (короткие блоки с описанием страниц b, c, d, f)
b) подробное описание электронного справочника
c) скриншоты электронного справочника
d) отзывы покупателей об справочнике с формой добавления отзывов (отзывы должны добавляться после проверки их модератором)
e) FAQ (модерируемый)
f) новости
g) контакты (с формой отправки сообщения администрации)
Дизайн должен быть привлекательный, заставляющий более внимательно присмотреться к сайту человеку, впервые зашедшему на сайт.
Примеры удачного дизайна, на мой взгляд - www.4site.ru, stratek.ru, www.dom-i-k.ru. Образец дизайна оболочки спрвочника находится в прикрепленном файле.
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