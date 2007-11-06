Создание шапки сайта

Необходимо сделать дизайн сайта. 1 Общий шаблон + примерно 10 вариантов контента (наполнение). Оплату производим при получении 50% и 100% выполненной работы. С Вас: Портфолио, e-mail, ICQ для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть шаблон в psd. Необходимо сделать шапку для сайта. Стилистика должна остаться прежней, но шапку можно (даже нужно) полностью переработать. Что будет стоять не принципиально, главное, чтобы было красиво и эстетично. Необходима только шапка.
По данной работе есть определенные требования:
1. Обязательно в шапке должен быть логотип компании (см. вложении),
2. Обязательно должно присутствовать название организации (Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока),
3. И в шапке также должна присутствовать форма поиска и соответствующие ссылки. А именно:
ОДУ Востока Карта сайта
|______________________| искать
Расширенный поиск по документам
Расширенный поиск по справочнику
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Стоимость работы 300-400 руб (желательно, 2-3 варианта на утверждение)
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