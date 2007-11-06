Создание шапки сайта

Добрый день!

Есть шаблон в psd. Необходимо сделать шапку для сайта. Стилистика должна остаться прежней, но шапку можно (даже нужно) полностью переработать. Что будет стоять не принципиально, главное, чтобы было красиво и эстетично. Необходима только шапка.

По данной работе есть определенные требования:

1. Обязательно в шапке должен быть логотип компании (см. вложении),

2. Обязательно должно присутствовать название организации (Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока),

3. И в шапке также должна присутствовать форма поиска и соответствующие ссылки. А именно:

ОДУ Востока Карта сайта

|______________________| искать

Расширенный поиск по документам

Расширенный поиск по справочнику

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Стоимость работы 300-400 руб (желательно, 2-3 варианта на утверждение)