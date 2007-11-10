Шапка сайта

Нужно создать рекламные блоки с графическим оформление состоящик из html с css стилями, чтобы партнерам было легко менять оформление(с комментами) + нарисовать серию баннеров Портфолио обязхательно ICQ 997544 Интересует красивое пиксельное оформление!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется из готового шаблона перерисовать шапку, боковую колонку и футер. Тематика: кулинария. Нужен яркий и красивый дизайн, не обязательно много графики. Главное чтобы было со вкусом. Подробнее в приложении.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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