Дизайн сайта по недвижимости

$150
Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок326 просмотров
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Здраствуйте, нам нужен грамотный дизайнер, который сделает дизайн для сайта по недвижимости.

Сайт будет изпользовать систему управления WEBASS ( http://webass.com.ua ).

Так что тот дизайн которые вы сделаете нужно будет прикрепить к этой системе (это можете сделать как вы, так и мы).

Система уже куплена и устанавливаеться на сервер.

Особенности разработки дизайна для системы WEBASS вышлим по запросу.

Приветствуется наличие портфолио.

Дизайн сайта
16 лет назад
Lanovenko
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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