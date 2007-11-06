Дизайн сайта по недвижимости

Здраствуйте, нам нужен грамотный дизайнер, который сделает дизайн для сайта по недвижимости.

Сайт будет изпользовать систему управления WEBASS ( http://webass.com.ua ).

Так что тот дизайн которые вы сделаете нужно будет прикрепить к этой системе (это можете сделать как вы, так и мы).

Система уже куплена и устанавливаеться на сервер.

Особенности разработки дизайна для системы WEBASS вышлим по запросу.

Приветствуется наличие портфолио.