Редизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нам потрібен редизайн сторінок нашого сайта http://www.i-m.com.ua/

Просимо зробити макет титульної і одної внутрішньої сторінки.

Будемо вдячні за рекомендації по компоновці сторінок - серед иншого,

будемо зважати на обговорення цього моменту при визначенні підрядчика.

При визначенні вартости нас також цікавить ціна можливих доробок:

- набір іконок, якщо ми вирішимо, що вони нам потрібні;

- додаткові сторінки чи графічні елементи в тому ж стилі - цього добра

не буде багато, але раптом.

Отже, сторінка 0 - титульна.

Просимо залишити з такою ж компоновкою, як зараз - тільки обгорнути все

це в людський дизайн. Хоча, звісно, добрі пропозиції - вітатимемо.

Сторінка 1 - сторінка групи.

Текучий стан:

http://i-m.com.ua/query/mob.gsm.htm

http://i-m.com.ua/query/vid.cam.dig.htm

Приклади нового дизайну, для орієнтиру:

http://mobile.abc.ru/mob.gsm.htm

http://vid.abc.ru/vid.cam.dig.htm

http://www.ceneo.pl/Telefony_komorkowe

http://www.ceneo.pl/Kamery_cyfrowe

Сторінка повинна складатись з незалежних "блоків", опишу їх на

прикладі http://mobile.abc.ru/mob.gsm.htm (саме дизайн АВС-ї стоінки

беремо за преференційний).

а) Хедер сторінки (верхня частина).

Повинна містити лого мінцера (думаю, його варто залишити, хоча можна

трошки якось освіжити, чи змінити кольорову гаму) + банер

Банер повинен легко вставати таких розмірів: 468х60 або 600х90

При потребі повинна бути передбачена можливість банера 728х90

Хедер повинен містити виразну пошукову стрічку, кнопки пошук, лінк

"розширений пошук" та заголовчний рядок:

АВС-цены » сотовая связь » сотовые телефоны (цены)

б) Під хедером повинно бути контекстне меню.

Це набір лінків у прямокутнику:

Цены, Скачать цены, Скидки, Продавцы, Новости, ТОП-модели, ..., Барахолка

Його вигляд слід радикально змінити. Пропонується меню у вигляді

"закладок".

Приклади:

http://stolica.ru/query/plasm.htm

http://pravda.com.ua/

http://price.ua

Вимоги до меню:

- "красивість";

- інтуїтивність;

- надписи повинні бути текстовими (!!!);

- к-сть пунктів меню може коливатись від 6 до 14 (приклад великого

меню: http://i-m.com.ua/query/mob.gsm/lg.ke600.htm)

- пункти меню можуть бути активними-клікабельними і

неактивними-неклікабельними

- пункти меню можуть містити іконки, але це не крититчно, можна і без

них.

Головна вимога до меню: воно повинно бути ПОМІТНИМ!!!

в) Під меню слід передбачити "блок навігації".

Блок навігації мав би містити:

- заголовок ("Сотовые телефоны - всего 427 моделей, 7033 предложений")

- набір фільтрів по тех.параметрах у комбобоксах ("Фильтр по цене:",

"Производитель:", "Тип корпуса:", "Встроенная камера:", "FM-плеер:")

- банер від 468х60 до 728х90 (обов"язково!!!)

- набір вендорів-анчорів, хоча ці вендори можуть жити нижче, в колонці

над прайс таблицею, так навіть краще.

г) Контентна частина.

Вона повинна складатись з 2 колонок.

У лівій колонці місце під банер 240х350, можливо навіть не один.

Також у лівій колоцні:

- розширена форма фільтрів по тех.параметрах;

- блок ТОП-5 моделей;

- блок "горизонтальної" навігації по групах даної секції

Тобто ліва колонка повинна мати "блочну" структуру, к-сть блоків можна

нарощувати-зменшувати

У правій частині - суть прайс-таблиця.

У прайс таблиці:

- чек-бокс для відмітки моделі для порівняня

- фото моделі

- назва моделі, її рейтинг

- лінки "дивитись відгуки", "написати відгук"

- короткий тех.опис моделі

- діапазон цін та к-сть цінових пропозицій по моделі.

Орієнтовна к-сть моделей на сторінку - 50-100.

д) Футер сторінки (нижня частина)

Він повинен містити:

- всі лінки на всі секції мінцера (16-20шт)

- деякі допоміжні лінки (~6-8шт)

- банер від 468х60 до 728х90

- лічильники, лінк на російську сторінку, службовий текст.

Чекаю Пропозицій для обговорення вартості робіт.

З повагою,

Олена Майорова

http://i-m.com.ua

http://infomincer.net

[email protected]

ICQ 232651143

Дизайн сайтаРедизайн сайта
16 лет назад
infomincer
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $200

    Необходимо сделать дизайн сайта. 1 Общий шаблон + примерно 10 вариантов контента (наполнение). Оплату производим при получении 50% и 100% выполненной работы. С Вас: Портфолио, e-mail, ICQ для связи.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов77 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта по недвижимости

    $150

    Здраствуйте, нам нужен грамотный дизайнер, который сделает дизайн для сайта по недвижимости. Сайт будет изпользовать систему управления WEBASS ( http://webass.com.ua ). Так что тот дизайн которые вы сделаете нужно будет прикрепить к этой системе ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой дизайн сайтов

    $50

    Требуется создание дизайна для сайтов-презентаций на тему объектов недвижимости. Шаблонов будет около 10. Оплата до $50 за каждый. Сроки изготовления: на каждый макет - не более 2 дней. Примеры: http://www.jardinbotanique.ru/ . http://www.maisondeshussards.com/ . http://www.starayadacha.ru/ Заинтересован в долговременном периодическом ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта + Лого проекта fordj

    $180

    Нужно придумать логотип и дизайн сайта www.fordj.ru более подробно можно посмотреть на самом сайте что да как... Сайт предназначен для музыкантов, ди-джеев и всех тех кто связан со световым, звуковым, видео и др. оборудованием. Проект создан для удобства поиска ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание шапки сайта

    $50

    Добрый день! Есть шаблон в psd. Необходимо сделать шапку для сайта. Стилистика должна остаться прежней, но шапку можно (даже нужно) полностью переработать. Что будет стоять не принципиально, главное, чтобы было красиво и эстетично. Необходима только шапка. По ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта горячей линии РЖД

    $750

    Требуется переработать сайт http://rzd-hotline.ru/. Соответственно нажно придумать макет, сверстать его и переложить на Joomla ( если вы предложите другую CMS, сильно не имеет значения) текстом скорее всего заниматься не потребуется. Требуются знания в области Юзабилити. ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка шаблона для интернет казино

    $500

    Необходимо разработать более приятный шаблон(дизайн+верстка) для интернет казино(флеш+html+дизайн+логотип+банеры) http://www.golddemon.us Необходимо предложить несколько вариантов и изменить расположение основных меню. К рассмотрению принимаются предложения с уже существующими возможными вариантами шаблонов(наброски для общего представления, чтоб было о чем разговаривать).

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка макета

    $50

    Требуется разработать дизайн и сверстать шаблон для сайта по продаже одного единственного товара - DVD-диска ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК (БАЗА ДАННЫХ) "АВТОНАВИГАТОР". Коротко о справочнике, чтобы понять о чем идет речь: ---------------------------------- Справочник предназначен людям, собирающимся впервые приобрести автомобиль иностранного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать новогодний стиль

    $20

    нужно сделать новогоднюю страницу верх (что то связанное с новым годом) (место под лого) середина (дизайно формы) досточно примерем 1 слова, скажем вопрос и поле ввода, все хотелосьбы в какуюто рамку и красивую кнопку и низ ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    $100

    Требуется нарисовать и сверстать дизайн для сайта рекламного агентства. _______________________________________________________________________________ Название: Рекламное агентство «Сказка» Цель создания сайта: Создание более привлекательного имиджа РА, привлечение новых клиентов. Дополнительно: сайт создаётся и развивается с целью информационного продвижения национальной идеи Родовых Поместий. Целевая аудитория: Руководители ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад