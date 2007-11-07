Редизайн сайта

Нужно придумать логотип и дизайн сайта www.fordj.ru более подробно можно посмотреть на самом сайте что да как... Сайт предназначен для музыкантов, ди-джеев и всех тех кто связан со световым, звуковым, видео и др. оборудованием. Проект создан для удобства поиска ...