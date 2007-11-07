Редизайн сайта

Необходимо сделать дизайн сайта. 1 Общий шаблон + примерно 10 вариантов контента (наполнение). Оплату производим при получении 50% и 100% выполненной работы. С Вас: Портфолио, e-mail, ICQ для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам потрібен редизайн сторінок нашого сайта http://www.i-m.com.ua/
Просимо зробити макет титульної і одної внутрішньої сторінки.
Будемо вдячні за рекомендації по компоновці сторінок - серед иншого,
будемо зважати на обговорення цього моменту при визначенні підрядчика.
При визначенні вартости нас також цікавить ціна можливих доробок:
- набір іконок, якщо ми вирішимо, що вони нам потрібні;
- додаткові сторінки чи графічні елементи в тому ж стилі - цього добра
не буде багато, але раптом.
Отже, сторінка 0 - титульна.
Просимо залишити з такою ж компоновкою, як зараз - тільки обгорнути все
це в людський дизайн. Хоча, звісно, добрі пропозиції - вітатимемо.
Сторінка 1 - сторінка групи.
Текучий стан:
http://i-m.com.ua/query/mob.gsm.htm
http://i-m.com.ua/query/vid.cam.dig.htm
Приклади нового дизайну, для орієнтиру:
http://mobile.abc.ru/mob.gsm.htm
http://vid.abc.ru/vid.cam.dig.htm
http://www.ceneo.pl/Telefony_komorkowe
http://www.ceneo.pl/Kamery_cyfrowe
Сторінка повинна складатись з незалежних "блоків", опишу їх на
прикладі http://mobile.abc.ru/mob.gsm.htm (саме дизайн АВС-ї стоінки
беремо за преференційний).
а) Хедер сторінки (верхня частина).
Повинна містити лого мінцера (думаю, його варто залишити, хоча можна
трошки якось освіжити, чи змінити кольорову гаму) + банер
Банер повинен легко вставати таких розмірів: 468х60 або 600х90
При потребі повинна бути передбачена можливість банера 728х90
Хедер повинен містити виразну пошукову стрічку, кнопки пошук, лінк
"розширений пошук" та заголовчний рядок:
АВС-цены » сотовая связь » сотовые телефоны (цены)
б) Під хедером повинно бути контекстне меню.
Це набір лінків у прямокутнику:
Цены, Скачать цены, Скидки, Продавцы, Новости, ТОП-модели, ..., Барахолка
Його вигляд слід радикально змінити. Пропонується меню у вигляді
"закладок".
Приклади:
http://stolica.ru/query/plasm.htm
Вимоги до меню:
- "красивість";
- інтуїтивність;
- надписи повинні бути текстовими (!!!);
- к-сть пунктів меню може коливатись від 6 до 14 (приклад великого
меню: http://i-m.com.ua/query/mob.gsm/lg.ke600.htm)
- пункти меню можуть бути активними-клікабельними і
неактивними-неклікабельними
- пункти меню можуть містити іконки, але це не крититчно, можна і без
них.
Головна вимога до меню: воно повинно бути ПОМІТНИМ!!!
в) Під меню слід передбачити "блок навігації".
Блок навігації мав би містити:
- заголовок ("Сотовые телефоны - всего 427 моделей, 7033 предложений")
- набір фільтрів по тех.параметрах у комбобоксах ("Фильтр по цене:",
"Производитель:", "Тип корпуса:", "Встроенная камера:", "FM-плеер:")
- банер від 468х60 до 728х90 (обов"язково!!!)
- набір вендорів-анчорів, хоча ці вендори можуть жити нижче, в колонці
над прайс таблицею, так навіть краще.
г) Контентна частина.
Вона повинна складатись з 2 колонок.
У лівій колонці місце під банер 240х350, можливо навіть не один.
Також у лівій колоцні:
- розширена форма фільтрів по тех.параметрах;
- блок ТОП-5 моделей;
- блок "горизонтальної" навігації по групах даної секції
Тобто ліва колонка повинна мати "блочну" структуру, к-сть блоків можна
нарощувати-зменшувати
У правій частині - суть прайс-таблиця.
У прайс таблиці:
- чек-бокс для відмітки моделі для порівняня
- фото моделі
- назва моделі, її рейтинг
- лінки "дивитись відгуки", "написати відгук"
- короткий тех.опис моделі
- діапазон цін та к-сть цінових пропозицій по моделі.
Орієнтовна к-сть моделей на сторінку - 50-100.
д) Футер сторінки (нижня частина)
Він повинен містити:
- всі лінки на всі секції мінцера (16-20шт)
- деякі допоміжні лінки (~6-8шт)
- банер від 468х60 до 728х90
- лічильники, лінк на російську сторінку, службовий текст.
Чекаю Пропозицій для обговорення вартості робіт.
З повагою,
Олена Майорова
ICQ 232651143
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