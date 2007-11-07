Баннер-шапка для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок251 просмотр
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Необходимо сделать "шапку" для сайта www.masterwatt.ru.

На данный момент на сайте используется картинка, которая и будет заменена в последствии.

Итак, что нам хотелось бы получить:

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1. Статическое изображение размером 550 х 200 (200 - это обсуждаемое с Вами значение, т.е. может быть чуть больше, может - чуть меньше)

2. Баннер должен от обыгрывать фразу - "Непрерывное движение к совершенству". (к этой фразе есть "зарисовка". Файл с зарисовкой прилагаю (Corel исходник и TIFF, на всякий случай))

3. Самое важное - гармоничное вписывание Вами созданного баннера в фирменные цвета компании и в сам сайт как таковой.

4. Баннер должен быть как можно более визуально легким, но от этого не теряющим своей смысловой нагрузки и цветовой привязки к фирменным цветам.

Что необходимо от Вас узнать:

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1. Стоимость вашей работы

2. Сроки выполнения работы

3. Наличие портфолио, пусть небольшого, но - наличие...

P.S.

Ссылку на портфолио можно писать в ответ (если вы не все работы выкладываете на данном сайте или по каким-то иным причинам...)

16 лет назад
cooler78
B Aleksey 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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