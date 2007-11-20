Дизайн для веб-сайта

Команда - супер! Сотрудничаем не первый раз, и впечатления самые положительные. У нас была ситуация с задержкой оплаты (ошибка банка), однако они продолжали работу и сделали ее раньше срока (большой проект по созданию веб-сайта). Креативны, профессиональны, доброжелательны, учитывают малейшие пожелания заказчика. Придумали много интересного. Будем сотрудничать дальше и всем рекомендуем!