Дизайн хэдера и фона для body

Необходимо сделать "шапку" для сайта www.masterwatt.ru. На данный момент на сайте используется картинка, которая и будет заменена в последствии. Итак, что нам хотелось бы получить: ======================== 1. Статическое изображение размером 550 х 200 (200 - это обсуждаемое с Вами ...
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Для сайта http://lovetoys.com.ua
Нужно
1) нарисовать хэдер - бардовый под тэмплейт сайта с Логотипом сайта слева и красивой графикой в середине баннера (header_bg.jpg )
2) подобрать body background image под тэмплейт сайта (body_bg.jpg)
3) отредактировать background image для заголовков левых и правых боксов - (menu_bg.gif, menu_right_bg.gif)
Это все что нужно сделать. Ждем Ваших предложений.
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