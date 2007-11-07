Дизайн хэдера и фона для body

Здраствуйте, нам нужен грамотный дизайнер, который сделает дизайн для сайта по недвижимости. Сайт будет изпользовать систему управления WEBASS ( http://webass.com.ua ). Так что тот дизайн которые вы сделаете нужно будет прикрепить к этой системе ...