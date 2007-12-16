Скин для IPB форума

Для сайта http://lovetoys.com.ua Нужно 1) нарисовать хэдер - бардовый под тэмплейт сайта с Логотипом сайта слева и красивой графикой в середине баннера (header_bg.jpg ) 2) подобрать body background image под тэмплейт сайта (body_bg.jpg) 3) отредактировать background image ...
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Создание индивидуального скина для форума IPB
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