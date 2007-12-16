Скин для IPB форума

Очень доволен работой по созданию скина для ИПБ. Качественно, быстро. Человек ответственный, без проблем учитывает все замечания, оперативно делает все необходимые доработки и изменения. После оплаты работы также оперативно делает все необходимые доработки, замеченные в процессе использования скина. Постоянно на связи. В дальнейшем также планирую работать с Денисом