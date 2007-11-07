Создание сайта под ключ

Необходимо сделать "шапку" для сайта www.masterwatt.ru. На данный момент на сайте используется картинка, которая и будет заменена в последствии. Итак, что нам хотелось бы получить: ======================== 1. Статическое изображение размером 550 х 200 (200 - это обсуждаемое с Вами ...