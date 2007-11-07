Сделать стартовую страницу для игрового портала

$20
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки228 просмотров
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Сделать стартовую страницу для игрового портала на примере сайта https://www.unibet.com/punter/index.jsp. Нам нужна шапка сайта (название логотипа другое, и чтобы шапка была не статическая, можно flash, далее после шапки сайте на три таблицы, справа на сайте баннеры и т.п , это тоже надо будет, с нашим названием вставить в таблицу, слева как заходить на сайт эту форму по цетру таблица пустая, там мы сами заполним, и внизу сайта линия нужна, также как здесь, куда там адрес вставить можно будет или что либо другое. сделать желательно в html или навроде этого

16 лет назад
niko1000
Николай 
53 годаЭстония
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
trekerovd
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$20
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