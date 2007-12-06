Дизайн сайта для автомагазина

$250
Дизайн сайтовЗавершен38 заявок345 просмотров
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Дизайн и верстка!

1. необходимо придерживаться фирменного стиля - 100%

2. обязателен серьезный, деловой тон на сайте

3. предоставление большого количества информации посетителям

4. предпочитаемая цветовая гамма - согласно фирменному стилю ( серый, черный, белый, красный, бордовый)

Карта сайта:

Главная (расположены новости и пару товаров представляемого ассортимента)

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Ознакомтесь с приложением... в приложение логотип и фирменные бланки!

Предварительные наброски дизайна принимаю на почту: [email protected]

Дизайн сайта
16 лет назад
r66
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
maDByte
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$230
3 дня
Занимались вместе разработкой и версткой дизайна сайта. Выполнением заказа остался доволен... дизайн выполнен профессионально, верстка качественно, без претензий. Были задержки по времени, но это из-за собственного отсутствия. Рекомендую...
Отличный заказчик. Деньги не задерживает, всегда знает, что хочет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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