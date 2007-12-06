Дизайн сайта для автомагазина

Ре-дизайн интернет-магазина... Здравствуйте. Требуется выполнить ре-дизайн, ре-стайл сущевствующего интернет-магазина на основе технического задания составленного заказчиком. Предполагаемый комплекс знаний: -дизайн -юзабилити в сфере интернет-продаж -веб-мастеринг -php, java (кодинг) Работаем через сервис безопасных сделок. Интернет магазин создан на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн и верстка!
1. необходимо придерживаться фирменного стиля - 100%
2. обязателен серьезный, деловой тон на сайте
3. предоставление большого количества информации посетителям
4. предпочитаемая цветовая гамма - согласно фирменному стилю ( серый, черный, белый, красный, бордовый)
Карта сайта:
Главная (расположены новости и пару товаров представляемого ассортимента)
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Ознакомтесь с приложением... в приложение логотип и фирменные бланки!
Предварительные наброски дизайна принимаю на почту: [email protected]
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