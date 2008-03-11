Дизайн интернет-магазина

$250
Дизайн сайтовЗавершен42 заявки439 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина "праздничной" тематики. Только PSD. Кнопки, внутренние страницы. До 300$.

16 лет назад
konstantin7
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Ca-Via
Априа 
36 летПольша
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$300
5 дней
Все на 100% устроило. Без нареканий.
Профecсиональный и ответственный подход к заказу. Ясная и четкая постановка задачи и партнерское сотрудничество при обсуждении путей ее реализации, делала работу с заказчиком приятной и плодотворной. Рекомендую сотрудничество всем фрииленсорам.
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