Лого + переделка дизайна (psd) + верстка

Необходимо дизайн сайта comfortvacation.com немного изменить и создать 3 дизайна в других цветах + немного меняются названия и некоторые кнопки. Для каждого сайта необходимо разработать логотип. Ну и конечно сверстать. Править дизайн изходя из имеющегося psd.

Работа строится строго без предоплаты, на сайте давно отрицательных отзывов нет как видите. Возможна оплата после утверждения макета дизайна.

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