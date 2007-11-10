Лого + переделка дизайна (psd) + верстка

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки242 просмотра
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Необходимо дизайн сайта comfortvacation.com немного изменить и создать 3 дизайна в других цветах + немного меняются названия и некоторые кнопки. Для каждого сайта необходимо разработать логотип. Ну и конечно сверстать. Править дизайн изходя из имеющегося psd.

Работа строится строго без предоплаты, на сайте давно отрицательных отзывов нет как видите. Возможна оплата после утверждения макета дизайна.

Оставляйте отклики с вашим портфолио и с ценой за работу здесь или на емайл [email protected]

16 лет назад
aweb
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад