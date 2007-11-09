необходим дизайн страницы сайта сайты аналоги http://1el.ru/ http://go.elec.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер который зделает дизайн для движка авалон шоп, тематика автомобили.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов80 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Есть сайт www.eq2i.ru, сделанный на переделанной кмс дле. Есть псд с новым дизайном для сайта. Соответственно нужно натянуть новый дизайн на сайт. из минусов - нужно будет верстать 32(!) макета из плюсов - они практически однотипные, различаются между собой ...Завершен16 лет назад
- $300
Нужно сделать дизайн городского портала и интегрировать его под Joomla.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт16 лет назад
Привет, нужен интересный дизайн для сайта www.pokerclubs.ru Дизайн должен быть легким и позитивным. Так же желательно его будет нарезать и установить. Спасибо.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! требуется создание дизайна для портала. все подробности в приложенных файлах. за более подробной информацией писать в контакты.Закрыт16 лет назад
- $550
Требуется создать дизайн для форума и сайта. После этого, необходимо будет все сверстать. Уровень выполнения работ должен быть высоким, предложения фрилансеров без портфолио рассматриваться НЕ будут! Возможна оплата наличными при встрече (Уфа)…Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина "праздничной" тематики. Только PSD. Кнопки, внутренние страницы. До 300$.Завершен16 лет назад
- $10
Необходимо верстка (хтмл)Завершен16 лет назад
- $1000
Требуется создать русскоязычный аналог сайта www.reputationdefender.com. Предложения пишите на [email protected]Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требования! Дизайнер в Хип-хоп культуре,Креативщик, Качество изготовления Примерные картинки и сделать макет из них.Уровень качества не ниже представленных на картинке. http://www.hiphopstoreonline.com/popup_image.php?pID=56&image=1 http://www.hiphopstoreonline.com/popup_image.php?pID=56&image=2 http://www.hiphopstoreonline.com/popup_image.php?pID=56&image=3 Бюджет указан,возможно больше,но зависит от качество работы! Контакты указанны в портфолио! РАБОТА БЕЗ СТАРТОВОГО ВЗНОСАДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад