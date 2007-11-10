Сделать стартовую страницу для игрового портала на примере сайта https://www.unibet.com/punter/index.jsp. Нам нужна шапка сайта (название логотипа другое, и чтобы шапка была не статическая, можно flash, далее после шапки сайте на три таблицы, справа на сайте баннеры и т.п , это тоже надо будет, с нашим названием вставить в таблицу, слева как заходить на сайт эту форму по цетру таблица пустая, там мы сами заполним, и внизу сайта линия нужна, также как здесь, куда там адрес вставить можно будет или что либо другое. сделать желательно в html или навроде этого