необходим дизайн страницы сайта сайты аналоги http://1el.ru/ http://go.elec.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать стартовую страницу для игрового портала на примере сайта https://www.unibet.com/punter/index.jsp. Нам нужна шапка сайта (название логотипа другое, и чтобы шапка была не статическая, можно flash, далее после шапки сайте на три таблицы, справа на сайте баннеры и т.п , это тоже надо будет, с нашим названием вставить в таблицу, слева как заходить на сайт эту форму по цетру таблица пустая, там мы сами заполним, и внизу сайта линия нужна, также как здесь, куда там адрес вставить можно будет или что либо другое. сделать желательно в html или навроде этого
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