Нарисовать новый дизайн шкафы купе

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки359 просмотров
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www.domo-stroy.ru

сайт на днях будет ставиться на новый движок и админку...надо быстро чтоб натянуть...только свежие идеи и чтоб красиво...предложения с ценами плз...

16 лет назад
km72
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
Ca-Via
Априа 
36 летПольша
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$250
3 дня
сделано все быстро и со вкусом.все наши пожелания были учтены.будем вдальнейшем обращаться по необходимости.
Профecсиональный и ответственный подход к заказу. Ясная и четкая постановка задачи и партнерское сотрудничество при обсуждении путей ее реализации, делала работу с заказчиком приятной и плодотворной. Заказчик выполнил свои фмнансовые обьязательства в срок и без проблем. Рекомендую сотрудничество всем фрииленсорам.
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
31 отзыв(-1)
16 лет назад
3 дня
всё сделано быстро и качественно, было предложено несколько вариантов и в результате получили то что хотели.кстати даже без предоплаты.спасибо...будем работать дальше.
Arnom
66 летЯпония
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$200
sterjakov
Игорь 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
$200
2 дня