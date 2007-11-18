Нарисовать новый дизайн шкафы купе

Профecсиональный и ответственный подход к заказу. Ясная и четкая постановка задачи и партнерское сотрудничество при обсуждении путей ее реализации, делала работу с заказчиком приятной и плодотворной. Заказчик выполнил свои фмнансовые обьязательства в срок и без проблем. Рекомендую сотрудничество всем фрииленсорам.