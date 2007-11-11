Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт91 заявка487 просмотров
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Нужно сделать дизайн для сайта.

Т.е. вы делаете дизайн, а потом наш программист натягивает его на свой движек.

Кто и за какую сумму готов выполнить эти работу? Какие сроки?

Дизайн сайта
16 лет назад
Emili013
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад