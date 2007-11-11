Необходимо создать качественный дизайн сайта по продаже софта. За основу можно взять сайт http://www.ixbt.com/ , только без правого блока но не копировать полностью диз. Основная часть сайта (под софт) должна быть больше половины. Диз должен быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн для сайта.
Т.е. вы делаете дизайн, а потом наш программист натягивает его на свой движек.
Кто и за какую сумму готов выполнить эти работу? Какие сроки?
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