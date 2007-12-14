Нужен качественный дизайн Интернет журнала

Срочно требуется дизайнер для разработки дизайна сайта знакомств и вставку его в template CMS сайта. Знание php и css обзательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Интернет журнал на историческую, философскую тематику. Что то вроде "Вокруг света".
В техническом задании полное описание.
Также требуется разработка логотипа и фирменного стиля. Возможен логотип 3d.
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