Правка шаблона (.psd файла)

Нужно сделать шаблон для джумлы для базы данных по онлайн игре. Ничего сложного. Достаточно срочно. Подробности тут - 747522
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подправить шаблон, а именно .psd файл.
Стоимость работы 500 рублей. Оплата по факту просмотра jpg.
Срок: желательно до 13.00 (по Москве). Пишите ваши сроки.
С предложениями обращайтесь на асю 490504837
Что нужно изменить:
1. Подправить навигационное меню (сделать выпадающее меню вниз примерно как на примире).
2. В ленте новостей по центру убрать надпись "Последние новости", и сделать во всех новостях дату и автора в одну строку, именно в таком порядке: дата, потом автор.
3. Блок актуальных новостей в шаблоне очерчен специальным трехмерным эффектом. Такой эффект необходимо добавить и перед другими блоками третьей колонки: "Праздничные даты", "Избранные ссылки". Это, по словам заказчика, поможет разделить блоки в третьей колонки, а иначе они сливаются в одно целое. Одним словом, добавить на всю высоту третьей колонки такой эффект.
4. Сделать несколько иконок для разделов: для актуальных новостей - Молния, для праздничных дат - Фейерверк, избранные ссылки - придумать самостоятельно. (разумеется можно использовать готовые, где либо уже примененые. То есть о подлинном оригинале иконок здесь речи не идет)
3. Добавить некоторы моменты в шапку. А именно: заказчику необходимо, чтобы прослеживалась энергетическая тематика. Таким элементом была выбрана опора АЭП, башня. Фотографии таких опор имеются. Заказчик настаивает на двух вариантах их применения:
а) башня слева едва показывается над меню, ее провода уходят вправо до середины эскиза.
б) Использовать фотографию, где башня сфотографирована снизу.
в) более удачный вариант на усмотрение дизайнера.
Общую стилистику шаблона обязательно оставить без изменений.
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Вложение:
"Сам шаблон" - шаблон, который нужно изменить.
"Пример шаблона" - пример шаблона, по образцу которого нужно сделать уровни меню
"Фото ЛЭП" - фото, которые необходимо вставить в шаблон.
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