Простой дизайн главной страницы

$60
Дизайн сайтовЗавершен44 заявки341 просмотр
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Простой дизайн главной страницы (без верстки)

"Шапка", панель с линками, образец заполнения центр. поля контентом.

Тема: студия видеосъемки

Срок 3 дня.

Оплату по факту (присылаете jpg, утверждаем, оплачиваем, присылаете исходник PSD)

16 лет назад
artstrana
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
bianko
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$60
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик всем рекомендую! в ТЗ задание описано четко и лишних вопросов в ходе работы не возникало, с оплатой тоже все отлично и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю успехов во всех начинаниях!
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