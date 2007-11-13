Срочное создание шаблона для сайта

$450
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок136 просмотров
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Доброго времени суток!

Требуется срочно создать красивый дизайн для сайта одного Государственного Университета.

Имеется небольшое ТЗ на графический дизайн.

Из-за срочности заказа (до четверга) заказчик платит 450 долларов сразу после одобрения.

Предоплата невозможна - госзаказ, но в случае с безнальным переводом обещаю перевести деньги сразу после получения.

Есть фирменный стиль, есть цвета, основная задача просто нарисовать дизайн, без верстки пока.

Прошу небеспокоить новичков, я сам среднего уровня любитель фотошопа и дизайна, нужен уровень выше среднего.

Спасибо.

16 лет назад
orik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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