Редизайн сайта под расширенный функционал

Требуется откорректировать дизайн сайта www.angarastroy.ru под новый функционал + верстка

Корректировка производится на основании схем. Так же будет предоставлены сверстанные страницы текущего дизайна

Всего 47 страниц.

Из наиболее глобальных изменений блок "быстрые сообщения" (см. образец схемы)

Помимо того, что изображено на страницах необходимо пре переработке

оставить место под два баннера форматами - 468х60 и 200х300

Логика последовательности информационных блоков - чем выше в

визуальном плане блок находится на шаблоне, тем он является более

важным. Текст, набранный крупным кеглем - более важен, чем текст,

помельче, это тоже надо учитывать при доработке дизайна.

Местами используется dhtml.

Так же к схемам прилагается краткое описание работы функциональных элементов.