Дизайн сайта фирмы по продаже стройматериалов

Всем добрый день! Сегодня на меня нашла бессоница.Размышлял целую ночь :) . Ну и вот, в голову пришла идея по переделки дизайна одного из моих сайтов(тематика: кирпич). Значит нужно нарисовать шапку и ее же сверстать по шаблону. ...
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Нужно срочно создать оригинальный дизайн сайта для фирмы по продаже стройматериалов.
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