Дизайн парфюмерного магазина

Всем добрый день! Сегодня на меня нашла бессоница.Размышлял целую ночь :) . Ну и вот, в голову пришла идея по переделки дизайна одного из моих сайтов(тематика: кирпич). Значит нужно нарисовать шапку и ее же сверстать по шаблону. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лого, есть примеры того, что нравится.
Сайт должен быть простым, красивым и удобным в навигации.
Вот пример: http://www.cheapsmells.co.uk/
Интересны так же идеи и предложения насчёт структуры: как можно сделать навигацию удобнее.
Спасибо!
За подробностями - в личку.
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