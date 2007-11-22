Нарисовать новый дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок397 просмотров
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#1$

Требуется нарисовать новый дизайн для сайта www.scredit.ru. Предлагается примерная схема дизайна в приложении.

Предложения желательно писать в icq 247-220-353. Наброски присылайте на [email protected]

ВНИМАНИЕ!

К сожалению был опыт печальный работы с фрилансерами - поэтому схема такая - с Вас набросок, макет, как угодно и цена. Дальше мы разговариваем

Дизайн сайта
16 лет назад
access85
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Победитель конкурса
golobokov
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Работа была выполнена качественно и быстро. На связи был постоянно. Очень приятно было сотрудничать. Всем рекомендую!
Чётко поставленная задача, оплата ВОВРЕМЯ. Очень доволен нашим сотрудничеством и надеюсь на продолжение. РЕКОМЕНДУЮ!
Заявки фрилансеров
golobokov
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
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