Дизайн корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок381 просмотр
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Здравствуйте,

требуется разработать дизайн для корпоративного сайта. Область

деятельности компании - телекоммуникационные услуги,

Интернет-телефония. В качестве примера предоставлямых компанией услуг

и контента нужно смотреть на www.telphin.ru и www.telme.ru По сути,

новый сайт практически будет объединением этих двух существующих сайтов. Хочется

получить качественный, запоминающийся дизайн, но в то же время легкий

и без излишеств.

На сегодняшний день я хотел бы получить от заинтересованных

исполнителей следующее предложение:

- стоимость изготовления вами примера дизайна трех страниц: главной, одной

из внутренних страниц сайта и страницы личного кабинета

- сроки работы по изготовлению макета дизайна

Пример дизайна может быть предоставлен в виде картинки или в другом

удобном для вас виде (укажите в каком). Указывайте в ваших предложениях:

-стоимость

-сроки

-ссылку на выполненные работы

-контактный емейл

Выбранным исполнителям вышлю на емейл более подробные требования к задаче.

16 лет назад
Voip4You
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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