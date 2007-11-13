Дизайн корпоративного сайта

Есть скрипт интим услуг. Нужно создать хороший дизайн и вписать в етот скрипт (Nevius 2)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
требуется разработать дизайн для корпоративного сайта. Область
деятельности компании - телекоммуникационные услуги,
Интернет-телефония. В качестве примера предоставлямых компанией услуг
и контента нужно смотреть на www.telphin.ru и www.telme.ru По сути,
новый сайт практически будет объединением этих двух существующих сайтов. Хочется
получить качественный, запоминающийся дизайн, но в то же время легкий
и без излишеств.
На сегодняшний день я хотел бы получить от заинтересованных
исполнителей следующее предложение:
- стоимость изготовления вами примера дизайна трех страниц: главной, одной
из внутренних страниц сайта и страницы личного кабинета
- сроки работы по изготовлению макета дизайна
Пример дизайна может быть предоставлен в виде картинки или в другом
удобном для вас виде (укажите в каком). Указывайте в ваших предложениях:
-стоимость
-сроки
-ссылку на выполненные работы
-контактный емейл
Выбранным исполнителям вышлю на емейл более подробные требования к задаче.
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