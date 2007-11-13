Нужен дизайн сайта женское бельё

Есть лого, есть примеры того, что нравится. Сайт должен быть простым, красивым и удобным в навигации. Вот пример: http://www.cheapsmells.co.uk/ Интересны так же идеи и предложения насчёт структуры: как можно сделать навигацию удобнее. Спасибо! За подробностями - в личку.