Дизайн для студии дизайна

Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн сайта. Занимаются продажей паркета. Лого прилагается. Структура прилагается, некоторые пункты будут выпадающими, поэтому на дизайне некоторые вкладки не должны быть видны на дизайне. Нужна оригинальная идея. Например, на пергаментном листе.

стучите 482-184-416

16 лет назад
Lexuss
Украина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $250

    Провести редизайн сайта www.ibud.com.ua. Надо тонкий дизайнерский взгляд. В приложении даю приблизительно то что хочу увидеть с главной страницы. Чего хочу с остальных страниц расскажу при переписке.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен дизайн сайта женское бельё

    $100

    Нужен дизайн (PSD макет) для магазина по продаже женского белья. Предложения, сроки и цену в личку. ТЗ нет,так некоторые пожелания,в остальном свобода творчества для дизайнера. Бюджет до 100.При прочих равных возму дешевле

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    Здравствуйте, требуется разработать дизайн для корпоративного сайта. Область деятельности компании - телекоммуникационные услуги, Интернет-телефония. В качестве примера предоставлямых компанией услуг и контента нужно смотреть на www.telphin.ru и www.telme.ru По сути, новый сайт практически будет объединением этих двух существующих сайтов. ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн промо-сайта программы для видеорегистр-ов

    Необходимо разработать дизайн для промо-сайта программы для видеорегистраторов. Основная цветовая гамма: зеленый, желтый, синий и красно-оранжевый. Требуемые шаблоны: 1. Главная страница. 2. Страница второго уровня со списком (новости, список и т.п.). 3. Страница с детальным описанием. Также нужен flash-баннер на главную ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка дизайна игрового сайта

    $200

    Нужно сделать оригинальный дизайн игрового сайта. Выполненный в одном стиле. очень красивый. Без Flesh. Дизайн должен быть максимально оптимизирован под скорость загрузки. За основу можно посмотреть igrun.com но не сдирать а придумать свой оригинальный. и дизайн нескольких игр как у ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется дизайн в стиле web 2.0

    Требуется дизайн в стиле web 2.0. (Будут нужны примерно 10 разных страниц веб-сайта) Опыт обязателен, высылайте ссылки на примеры ваших работ. Верстку сделаем сами, нужны только скриншоты страниц.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать новый дизайн сайта

    Требуется нарисовать новый дизайн для сайта www.scredit.ru. Предлагается примерная схема дизайна в приложении. Предложения желательно писать в icq 247-220-353. Наброски присылайте на [email protected] ВНИМАНИЕ! К сожалению был опыт печальный работы с фрилансерами - поэтому схема такая - с ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад