Дизайн для студии дизайна

Нужно сделать оригинальный дизайн игрового сайта. Выполненный в одном стиле. очень красивый. Без Flesh. Дизайн должен быть максимально оптимизирован под скорость загрузки. За основу можно посмотреть igrun.com но не сдирать а придумать свой оригинальный. и дизайн нескольких игр как у ...