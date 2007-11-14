Сделать шаблон по примеру

$20
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок322 просмотра
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Вот пример. Флэш не нужна, нужен html.

http://www.templatemonster.com/website-templates/17065.html

16 лет назад
norell
Норелл 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
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