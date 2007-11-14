Сделать шаблон по примеру

Есть скрипт интим услуг. Нужно создать хороший дизайн и вписать в етот скрипт (Nevius 2)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот пример. Флэш не нужна, нужен html.
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