"Спокойные" темы-шаблоны для блогов

Необходимы темы-шаблоны для оформления блогов.

Направления должны быть в определенной степени "медитативно"-спокойными, не навязчивыми.

Интересуют примеры, хотя бы приблизительные, через которые можно оценить необходимые "способности"

дизайнера.

Шаблонов может быть 5-10-15, возможно больше.

Цена за 1 шаблон.

За некоторые, особо "выдающиеся" шаблоны, цена может быть и больше.