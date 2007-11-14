Необходимы темы-шаблоны для оформления блогов. Направления должны быть в определенной степени "медитативно"-спокойными, не навязчивыми. Интересуют примеры, хотя бы приблизительные, через которые можно оценить необходимые "способности" дизайнера. Шаблонов может быть 5-10-15, возможно больше. Цена за 1 шаблон. За некоторые, особо "выдающиеся" ...