Модернизация сайта

Вот пример. Флэш не нужна, нужен html. http://www.templatemonster.com/website-templates/17065.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать сайт согласно новому дизайну и дать консультацию по коду. Бюджет небольшой, но и работы немного. Оплата строго после предоставления работы.
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