Модернизация сайта

Приветствую Вас Уважаемые фрилансеры! Суть задания такова, для тех кто не работал с вёрсткой макетов под движки DLE, лучше не беспокоить. Нам нужно нарисовать макет развлекательного сайта, в дальнейшем нарезать и заверстать под над движок DLE 6.3 По ...