Дизайн для СMS MusicBox и верстка

Требуется разработать логотип компании + создать дизайн сайта, соответствующий стилю логотипа. Название компании: "МедиаЛайн" Направление деятельности: Веб-разработки, реклама в интернет, создание и продвижение сайтов, медийная реклама. Пожелания к логотипу: - Преобладание тёмных красок - чёрный, тёмно красный, тёмно синий. (Никакого ...
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Здравствуйте, уважамые дизайнеры.
Требуется сделать дизайн для музыкального портала на движке MusicBox и сверстать.
От себя движок предоставлю.
Бюджетом большим не распологаю, так как портал будет внутресетевой.
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