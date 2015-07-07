Шаблон сайта на военную тематику

Привет всем срочно нужно сделать шаблон недорого быстро и качественно На koobi
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен шаблон на военную тематику.
Шаблон должен быть лёгким, и желательно не дорогим ))))
Подробности в личку.
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