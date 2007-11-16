Разработка логотипа + дизайн сайта.

$150
Дизайн сайтовЗакрыт40 заявок348 просмотров
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Требуется разработать логотип компании + создать дизайн сайта, соответствующий стилю логотипа.

Название компании: "МедиаЛайн"

Направление деятельности: Веб-разработки, реклама в интернет, создание и продвижение сайтов, медийная реклама.

Пожелания к логотипу:

- Преобладание тёмных красок - чёрный, тёмно красный, тёмно синий.

(Никакого зелёного, розового и желтого цвета.)

- Надписи плавные, но в то же время строгие.

- Логотип простенький, без больших картинок с большим количество

элементов.

Просьба все предлоожения высылать на имейл [email protected] либо оставлять в проекте, с обязательным указанием портфолио.

Срок выполнения до 21 ноября.

Дизайн сайта
16 лет назад
Mita
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
DariaMoroz
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$150
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