Дизайн для информационно развлекательного портала

Дамы и господа, нужен красивый дизайн+верстка дизайна+возможно, ЛОГО но необязательно. Для портала.

Прошу обращаться только настоящих профессионалов с внушительным портфолио, желательна работа через СБС

Очень важный момент, чем меньше всяких анкет для заполнения будет мне предлагаться, тем лучше.

Я не дизайнер и считаю, что не обязан придумывать что и как - это дело художника и за это платятся деньги.

Со своей стороны я конечно готов ответить на все вопросы по своим пожеланиям в дизайне, но только не через анкету, а по ICQ 122416019

Может быть я, конечно, где - то морально устарел, но считаю, что в дизайне не заказчик должен помогать специалисту, а наоборот.

В приложениях выкладываю структуру главной страницы, как я ее себе представляю. (на цвета внимание не обращать, главное структура) и содержание будущих разделов - думаю, это поможет оценить, как правильнее создать для этого проекта дизайн.

Пишите в личку или в асю. прошу, перед тем как писать реально оцените свои силы, нужен настоящий профи, способный сделать все очень красиво и без лишней нервотрепки.

Спасибо за внимание, жду предложений. На всякий случай дополню: Дизайн мною понимается как дизайн и верстка главной и внутренней страницы, а не всех страниц портала. (Сначала не подумал, а потом решил, если не дополню, может отпугнуть заинтересованный народ):)