Дизайн для информационно развлекательного портала

$1000
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки398 просмотров
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Дамы и господа, нужен красивый дизайн+верстка дизайна+возможно, ЛОГО но необязательно. Для портала.

Прошу обращаться только настоящих профессионалов с внушительным портфолио, желательна работа через СБС

Очень важный момент, чем меньше всяких анкет для заполнения будет мне предлагаться, тем лучше.

Я не дизайнер и считаю, что не обязан придумывать что и как - это дело художника и за это платятся деньги.

Со своей стороны я конечно готов ответить на все вопросы по своим пожеланиям в дизайне, но только не через анкету, а по ICQ 122416019

Может быть я, конечно, где - то морально устарел, но считаю, что в дизайне не заказчик должен помогать специалисту, а наоборот.

В приложениях выкладываю структуру главной страницы, как я ее себе представляю. (на цвета внимание не обращать, главное структура) и содержание будущих разделов - думаю, это поможет оценить, как правильнее создать для этого проекта дизайн.

Пишите в личку или в асю. прошу, перед тем как писать реально оцените свои силы, нужен настоящий профи, способный сделать все очень красиво и без лишней нервотрепки.

Спасибо за внимание, жду предложений. На всякий случай дополню: Дизайн мною понимается как дизайн и верстка главной и внутренней страницы, а не всех страниц портала. (Сначала не подумал, а потом решил, если не дополню, может отпугнуть заинтересованный народ):)

16 лет назад
moonknight
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
16 лет назад
14 дней
Выражаю огромную благодарность Серафиме Викторовне за очень плодотворное сотрудничество. Вы прекрасный человек, чуткий и понимающий все требования заказчика, желаю Вам всего самого лучшего в этом мире и надеюсь мы и в будущем будем сотрудничать так же замечательно. Всех благ Вам.
Спасибо за приятно проведенное время и плодотворное, хотя и короткое сотрудничество.! Желаю вам удачи и всего доброго. У вас прекрасный и многообещающий проект - это мечта любого и вы всего добьетесь! С наилучшими пожеланиями, Серафима!
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