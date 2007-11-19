Дизайн для информационно развлекательного портала

Привет всем срочно нужно сделать шаблон недорого быстро и качественно На koobi
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дамы и господа, нужен красивый дизайн+верстка дизайна+возможно, ЛОГО но необязательно. Для портала.
Прошу обращаться только настоящих профессионалов с внушительным портфолио, желательна работа через СБС
Очень важный момент, чем меньше всяких анкет для заполнения будет мне предлагаться, тем лучше.
Я не дизайнер и считаю, что не обязан придумывать что и как - это дело художника и за это платятся деньги.
Со своей стороны я конечно готов ответить на все вопросы по своим пожеланиям в дизайне, но только не через анкету, а по ICQ 122416019
Может быть я, конечно, где - то морально устарел, но считаю, что в дизайне не заказчик должен помогать специалисту, а наоборот.
В приложениях выкладываю структуру главной страницы, как я ее себе представляю. (на цвета внимание не обращать, главное структура) и содержание будущих разделов - думаю, это поможет оценить, как правильнее создать для этого проекта дизайн.
Пишите в личку или в асю. прошу, перед тем как писать реально оцените свои силы, нужен настоящий профи, способный сделать все очень красиво и без лишней нервотрепки.
Спасибо за внимание, жду предложений. На всякий случай дополню: Дизайн мною понимается как дизайн и верстка главной и внутренней страницы, а не всех страниц портала. (Сначала не подумал, а потом решил, если не дополню, может отпугнуть заинтересованный народ):)
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