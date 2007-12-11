Нужен шаблон для DLE 6.3

Дамы и господа, нужен красивый дизайн+верстка дизайна+возможно, ЛОГО но необязательно. Для портала. Прошу обращаться только настоящих профессионалов с внушительным портфолио, желательна работа через СБС Очень важный момент, чем меньше всяких анкет для заполнения будет мне предлагаться, тем ...