Написание сложной cms городского портала

Требуется написать сложную cms городского портала, без использования какого-либоя ядра.

Написать систему управления городским порталом (без использования cms).

Что должно быть на сайте:

Все цены на услуги должны задаваться в админ панели.

Добавление любой информации на сайт идет с предмодерацией.

1. Регистрация пользователя (аккаунт (логин), также является именем персонального почтового ящика пользователя (типа логин@имя.ru).

2. У каждого пользователя есть свой личный счет (который можно пополнить с помощью основных российских платежных систем + с помощью sms, специально выделенный номер, не нужно никаких smskopilok.ru, все свое будет)

3. Почтовый сервис предоставляется пользователю бесплатно (ящик до 5 Мб), увеличить объем почтового ящика пользователь может за доп. Плату, которая автоматически будет списана со счета пользователя (ежемесячная).

4. На сайте должен быть сервис предоставления хостинга для сайта (либо на поддомене сайта, либо на своем домене). Панель должна быть самописная (не cPanel), например как на peterhost.ru

5. Должен быть раздел афиша (с подразделами), где любой зарегистрировавшийся пользователь может выкладывать информацию о каком-либо предстоящем событии. Также в разделе афиша есть доп. платные пакеты, которые позволяют какой-либо фирме добавить свой подраздел в афишу (например своего кинотеатра) и публиковать информацию о мероприятиях в своем клубе. Соответственно через админку все предмодерируется (ну и бесплатно можно добавлять или активировать данные пакеты на некоторых аккаунтах)

6. Чат + знакомства (аналог netchat.ru – движек полность самописный, знаю лично автора сайта-программиста, написал за неделю, по функциональности практически не уступает мамбе и лавпланету). Партнерки не интересуют!

7. Многофункциональная доска объявлений, с платным и бесплатным размещением

8. Каталог организаций, со сложноуровневым поиском и также с платным и бесплатным размещением

9. Каталог ваканий и резюме

10. Виртуальный гид по городу во flash (склейка фото …. Озвучивание аудио (фото и аудио предоставляются, нужно только фото склеить чтобы все получилось фантасчитески красиво). (все около 8000 фоток (3-часовая экскурсия)

11. Каталог купли-продажи автомобилей (также с платным и бесплатным размещением)

12. Каталог недвижимости (также с платным и бесплатным размещением)

13. Карта города (связана с каталогом организаций (каждая организация, при заходе на ее персональную страницу на сайте, подсвечивается на карте). Возможен поиск на карте (как на Яндекс.картах), по адресу и отображению всех фирм по данному адресу из базы.

14. Блоги

15. Интернет-магазин (с регистрацией фирм города, и платным добавлением своих товаров в каталог (желательно связка с 1-с программой предприятия (можно поставить через Битрикс, там уже все для этого есть)

16. Полностью автоматизированная система покупки баннерной и текстовой рекламы на сайте.

17. Остальное – новости, форум, чат и т.д. все стандартно, это мелочи жизни, об этом даже речи нет.

Система будет использоваться как основа для сотен российских городских порталов.