Веб-Студия Ольмека создана в 2005 году. Большая часть команды состоит из профессионалов с большим опытом работы в сфере информационных технологий, рекламы и маркетинга. Многие из нас имеют более, чем 10-летний интернетовский стаж.
В рамках проекта Weblancer, нам интересны владельцы и управленцы компаний, готовые стать партнерами нашей веб-студии. Это сотрудничество будет плодотворным и принесет положительные результаты для каждой из сторон. Мы не ограничиваемся только предложениями по созданию сайта, а готовы предложить весь спектр услуг от консультаций до промоушена в Интернете.
Мы предлагаем следующие услуги:
- программирование под веб (создание сайтов, порталов, специализированного ПО)
- разработка и раскрутка приложений в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Одноклассники)
- веб-дизайн
- создание баннеров, флеш-роликов
- раскрутка сайтов и рекламные компании
- поддержка ресурсов и работа с контентом сайта
- консультации в сфере информационных технологий, интернет- и офф-лайн рекламы
Среди наших клиентов:
- Продюссерская компания "БИЗ Продакшн" (проекты "Секрет Успеха", "Субботний вечер на РТР")
- Певица Евгения Отрадная и группа "Королева"
- Первый национальный пенсионный фонд
- Австрийская строительная компания
- Строительная компания RoyalBuild, а также компания RoyalTech (Дизайн интерьеров)
- Компания-производитель бытовой техники "Vestel"
- Компания-производитель аксессуаров для мобильной связи "Alwise"
- Канадский центр малого бизнеса "Canadaone"
- Турецкая компания-производитель изделий из меха и кожи и др.
- Японско-немецкая компания "Tamron"
- Правительство Москвы
Предлагаемые студией услуги не ограничиваются рамками он-лайн проектов.
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить возможные варианты нашего сотрудничества. Мы открыты к общению.
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