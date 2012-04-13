Создание веб-сайтов "под ключ"

Веб-Студия Ольмека создана в 2005 году. Большая часть команды состоит из профессионалов с большим опытом работы в сфере информационных технологий, рекламы и маркетинга. Многие из нас имеют более, чем 10-летний интернетовский стаж.

В рамках проекта Weblancer, нам интересны владельцы и управленцы компаний, готовые стать партнерами нашей веб-студии. Это сотрудничество будет плодотворным и принесет положительные результаты для каждой из сторон. Мы не ограничиваемся только предложениями по созданию сайта, а готовы предложить весь спектр услуг от консультаций до промоушена в Интернете.

Мы предлагаем следующие услуги:

- программирование под веб (создание сайтов, порталов, специализированного ПО)

- разработка и раскрутка приложений в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Одноклассники)

- веб-дизайн

- создание баннеров, флеш-роликов

- раскрутка сайтов и рекламные компании

- поддержка ресурсов и работа с контентом сайта

- консультации в сфере информационных технологий, интернет- и офф-лайн рекламы

Среди наших клиентов:

- Продюссерская компания "БИЗ Продакшн" (проекты "Секрет Успеха", "Субботний вечер на РТР")

- Певица Евгения Отрадная и группа "Королева"

- Первый национальный пенсионный фонд

- Австрийская строительная компания

- Строительная компания RoyalBuild, а также компания RoyalTech (Дизайн интерьеров)

- Компания-производитель бытовой техники "Vestel"

- Компания-производитель аксессуаров для мобильной связи "Alwise"

- Канадский центр малого бизнеса "Canadaone"

- Турецкая компания-производитель изделий из меха и кожи и др.

- Японско-немецкая компания "Tamron"

- Правительство Москвы

Предлагаемые студией услуги не ограничиваются рамками он-лайн проектов.

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить возможные варианты нашего сотрудничества. Мы открыты к общению.