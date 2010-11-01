Бюро переводов на контрактной основе требуются корректоры, редакторы - переводчики английского, немецкого, французского языков с опытом работы в сфере переводческой деятельности, с высоким уровнем владения иностранным языком и грамотным русским.

Основное требование – возможность нахождения он-лайн весь рабочий день (9.00-18.00) или неполный день (9.00-15.00).

Основная загрузка с утра (вычитка, редактура).

Тарифы за корректуру, редактуру – от 2 до 15 грн за 1800 знаков с пробелами.

Предпочтение отдается кандидатам из Украины, а также кандидатам технических наук, кандидатам физико-математических наук. Оплата по договоренности. Стабильный поток заказов.

Высылайте свое резюме на [email protected] с пометкой в теме «Корректор, редактор»

Наш сайт www.perevodex.com

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