Редакторы En-RuGe-Ru - автомобильная тематика

Необходим корректор для проверки текста на сайте на орфографические, пунктуационные, стилистические и грамматические ошибки. Обязателен опыт работ, отличное знание русского языка. Нужно только проверить текст и выявить ошибки, исправить их, изменять сам текст не нужно. Нужно проверить 2 ...