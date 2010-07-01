Контент-менеджер

Нужен редактор на проект посвященный предстоящему чемпионату, нужно сделать новостной сайт с грамотно продуманной структурой. От Вас опыт в работе со спортивными изданиями и поиском журналистов, и фанатов. В обязанности входит всё что касается структуры и наполнения ...